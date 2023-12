L

a realidad concreta del sistema-mundo se transforma a una velocidad impresionante, en momentos en los cuales nada parece sólido y los cambios son el aspecto dominante. Las alianzas que se mantuvieron intactas durante casi un siglo, tienden a desdibujarse para dejar lugar a vínculos de nuevo tipo.

El ingreso de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos al BRICS, así como la reciente visita de Vladimir Putin a estos dos países, enseñan el tamaño de los cambios en curso en muy poco tiempo. Toda la arquitectura internacional surgida de la Segunda Guerra Mundial está siendo desmantelada por las nuevas relaciones de fuerza que van emergiendo y ahora se aceleran exponencialmente.

En 2022 publicamos con Decio Machado el libro Estados para el despojo, con la intención de comprender la transformación de los estados del bienestar en estados neoliberales extractivistas, promotores de la acumulación por despojo/cuarta guerra mundial contra los pueblos.

Apenas un año después de su publicación, debo decir que es muy probable que nos hayamos quedado cortos, porque la acumulación va derivando en guerra abierta que tiene en la mira pueblos enteros para desplazarlos o sencillamente aniquilarlos.

El análisis de William Robinson sobre el estado policial global y la acumulación militarizada , no invalida estados para el despojo pero le aportan un giro necesario. Sostiene que la mayoría de humanidad sencillamente no puede sobrevivir, lo que no significa crisis para el capital, sino una oportunidad de militarizar el planeta para contener a los pueblos hambrientos (https://goo.su/0uyji).

En la entrevista citada en el diario El Salto, a raíz de la presentación de su libro Mano dura. El Estado policial global, argumenta: estamos ante una revuelta popular global impulsada por la humanidad excedente (para el capital), sector en crecimiento y ya abarca a 3 mil millones de personas. Para contenerlas se generan guerras, sistemas de represión y control sofisticados, muros fronterizos, guerras contra las drogas y los migrantes, y contra los pueblos, al punto que cualquier conflicto social se convierte en una oportunidad para acumular capital .

El estado policial es muy rentable porque allí vuelca el capital sus excedentes, y se articula con la acumulación militarizada y/o acumulación por represión para contener a esos millones que el sistema ya no necesita. Tragedia abajo y regocijo arriba.

Robinson explica que el capital sustituye a los trabajadores formales por migrantes temporales o indocumentados que ya no son explotados, sino humanidad sobrante. Este es un punto crucial que explica tanto la guerra de Israel en Palestina así como la política europea y estadunidense sobre los migrantes.