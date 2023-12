Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 15 de diciembre de 2023, p. 13

La OMS instó ayer a los gobiernos a tratar los cigarrillos electrónicos de forma similar al tabaco y prohibir todos los sabores, con lo que pone bajo amenaza las apuestas alternativas de las tabacaleras. Algunos investigadores, activistas y gobiernos ven en los cigarrillos electrónicos una herramienta para reducir las muertes y enfermedades causadas por el tabaquismo. No obstante, el organismo de Naciones Unidas, afirmó que no hay pruebas suficientes de que los vaporizadores ayuden a los fumadores a dejar el hábito, al tiempo que son perjudiciales para la salud y pueden fomentar la adicción a la nicotina entre los no fumadores, especialmente los niños y jóvenes.