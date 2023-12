Arturo Cano

Periódico La Jornada

Viernes 15 de diciembre de 2023, p. 5

Ayer y hoy, la lucha por las víctimas de desaparición forzada ha sido incómoda para el poder. Lo dice Tania, hija del estudiante de la UNAM Rafael Ramírez Duarte, secuestrado por la Brigada Blanca en 1977. Y lo dice en un foro organizado por la comisión creada en 2021 por decreto presidencial.

El foro, para analizar el papel de las instituciones frente a los delitos de lesa humanidad, tiene lugar precisamente el día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a la carga contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); lo acusó de echarse a perder .

Tania Ramírez, quien ha dedicado parte de su vida a buscar a su padre –visto por compañeros en el Campo Militar número 1–, dice que no hay que asustarse de la desesperación institucional y refiere algunas voces que dicen a las familias: bueno, pues ya, qué más quieren; ya llegó el bueno, ya les dio su Comisión de la Verdad, ya van a tener un informe .

Y responde a esas voces: pues no; si es incompleto no lo vamos a aplaudir, no lo vamos a celebrar. Queremos toda la verdad . Lo contrario, sigue, sería como aceptar aspirinas, dosis de tranquilizantes a la rabia de un pueblo .

La cuarta sesión del foro organizado por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico versa sobre el papel de las fiscalías y las instituciones frente a los delitos de lesa humanidad. Dicho mecanismo es uno de cinco que forman parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.