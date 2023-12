▲ Me gustaría oír la opinión del ex director del Centro Prodh y actual rector de la Universidad Iberoamericana Puebla , Mario Patrón, dijo el mandatario federal. Foto Presidencia

Lo que no sé es por qué razón, y por eso lo estoy planteando , agregó. También expresó que le gustaría escuchar la opinión al respecto del ex director del Centro Prodh y hoy rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Mario Patrón. Es decir, qué papel jugaron ellos en la defensa de los detenidos, argumentando que habían sido torturados para sacarlos de prisión, y si sabían que se estaba dando libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes. Eso me gustaría que me contestara , dijo.

Añadió que este viernes, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, sostendrá una reunión con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos. “Le pedí que les explicara todo esto, pues ellos no saben que la sentencia que dejó libres a quienes participaron –porque eso sí lo puedo probar– en la desaparición de los normalistas, al menos algunos de los que formaron parte, tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de derechos humanos que también, supuestamente, los están asesorando a ellos. Ya no son los del Prodh que yo conocí; se han ido echando a perder”, sostuvo.