M

i nuevo libro, NL, (véase portada de la edición en inglés, que ya está a la venta) se divide en dos partes: I. Conceptualización de la pobreza (4 capítulos, caps.) y II. Medición de la pobreza (5 caps.). El cap. I es una versión revisada del cap. 12 de mi tesis doctoral inédita (2005): Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Occidente, Guadalajara). El Cap. I tiene un carácter fundacional: construye una tipología de hogares (HG), describe para cada tipo de HG sus procesos de producción-circulación y sus articulaciones con empresas y gobierno, y establece el concepto y tipología de fuentes de bienestar de los hogares (FBE). También los caps. 6 y 7, dedicados a la tipología de los métodos de medición de la pobreza (MMP) se relacionan estrechamente con Ampliar la mirada. En ellos clasifico los MMP pertinentes de acuerdo con su grado de normatividad, en normativos (N); seminormativos (SN) y no normativos (NN); con su carácter, en directos e indirectos; y con sus dimensiones, en unidimensionales y multidimensionales. Describo y valoro todos los MMP críticamente. Estos caps. ofrecen un mapa informado de los MMP existentes. El cap 9 se basa en el cap. 14 de mi tesis doctoral, y fue publicado –con pocas modificaciones– como artículo. La versión incluida en el NL sigue ambos textos de cerca. Aborda las Medidas Agregadas de Pobreza (MAP), es decir, que sintetizan las condiciones de pobreza de un país o parte de él en una sola cifra. Estas MAP también pueden expresar las condiciones generales de pobreza de grupos específicos según atributos como clase social, etnicidad o religión. El cap. brinda una visión original de las MAP, así como una crítica de las MAP sensibles a la desigualdad entre los pobres y propone, en cambio, una MAP sensible a la desigualdad macrosocial. Los caps. 2 y 3 del NL presentan la Crítica de la Economía Política de la Pobreza (CEPP) siguiendo de cerca mi artículo (2007), en Desacatos. El NL es el volumen 1 de una obra de dos vols. El 2° vol. se centra en el florecimiento humano (FH) y el BE. Mi tesis doctoral reflejó un cambio profundo en mi visión de los seres humanos, un cambio que comenzó en 1989 cuando vivía en Bogotá –donde participé en el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza en América Latina, del PNUD–, el economista y filósofo colombiano Libardo Sarmiento, quien estaba al tanto de mi interés en la esencia humana (EH), me recomendó la lectura de Marxismo y antropología, de György Márkus. Esta lectura me abrió los ojos y cambió radicalmente mi visión de la EH. La narrativa de Márkus –descrita con detalle en el Cap.2 de Ampliar la mirada– dio forma a toda mi tesis. La influencia de Márkus me condujo a desarrollar lo que ahora llamo el Nuevo Enfoque de la Pobreza y el Florecimiento Humano (NEPFH). El Vol. 2, que se publicará en español e inglés tiene un antecedente más reciente en español: en 2020 publiqué Pobreza y florecimiento humano. Una perspectiva radical, texto centrado en el NEPFH y sus fundamentos, en particular en Marxismo y antropología de Márkus y en un análisis comparativo de diversas teorías de las necesidades humanas (NH). El segundo volumen será, por tanto, una versión ampliada y actualizada de mi libro de 2020. La obra en dos volúmenes será una visión integrada de las dos etapas de mi desarrollo intelectual: conceptualización/medición de pobreza y el NEPFH.