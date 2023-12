Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 15 de diciembre de 2023, p. 28

Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, tendrá una primera reunión con el ex presidente catalán Carles Puigdemont en un país extranjero , confirmó ayer el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, quien no especificó fecha ni lugar para las pláticas.

Los nacionalistas catalanes han ido revelando tanto el contenido como la hoja de ruta que acordaron con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a cambio de apoyar la investidura de Sánchez. Puigdemont tiene pendientes varias órdenes de detención por su participación en la fallida declaración unilateral de independencia de octubre de 2017.