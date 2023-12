Votantes demócratas y republicanos en Virginia, Michigan y Nueva York entrevistados por La Jornada durante los recientes dos meses han comentado que sus salarios no se han mantenido al ritmo con los precios de los alimentos, el gas y otros gastos básicos.

Con la gente batallando en sus finanzas personales, preguntan por que las empresas petroleras o las grandes cadenas de menudeo no están ayudando con precios más bajos, o por qué el gobierno no está haciendo más por apoyar el poder adquisitivo; además, suponen que las grandes empresas están com-prando a los políticos .

“Los ciudadanos han vivido durante más de dos años que sus sueldos no van a la par de los incrementos de los precios. Es por eso que el porcentaje de los que califican la economía como ‘mala’ se está elevando a su mayor nivel del año”, comenta el veterano encuestador demócrata Stanley Greenberg en un artículo publicado en Financial Times, en el que pondera los resultados de los sondeos recientes de intención de voto.

La encuesta Bloomberg/Morning Consult encontró que si la elección fuera hoy , 47 por ciento de los votantes de esos siete estados claves votarían por Trump y 42 por ciento por Biden. Es la primera vez que este sondeo registra a Biden perdiendo en estas siete demarcaciones. Existe amplio consenso en que si el demócrata pierde todos estos estados no lograra ser relegido.

Los votantes confían (en el ex presidente Donald) Trump más para manejar casi todo aspecto de la economía, típicamente el tema más importante en cualquier elección

No es secreto, como fue comprobado recientemente en una visita con afiliados del sindicato automotriz en huelga en Michigan, que una gran parte de ellos simpatizan con Trump, como también se observa en otras industrias. Otra base clave para Biden que podría sencillamente decidir no participar en la elección son los jóvenes. Sufragantes entre 18 y 34 años de edad, otro grupo estratégico para el Partido Demócrata, no están impresionados con el ofrecimiento (de Biden) de condonar las deudas estudiantiles, y hay más probabilidad de que predomine entre ellos la crítica al manejo de Biden sobre del conflicto Israel-Hamas , reporta Bloomberg.

Greenberg cree que Biden todavía tiene tiempo para darle la vuelta a todo esto, y recomienda que el presidente se dedique casi exclusivamente a hablar sobre que esta haciendo para reducir los costos de la vida cotidiana.

El encuestador agrega que el demócrata debería enfocarse también a difundir lo que su gobierno ha hecho para reducir el poder de Wall Street y del gran empresariado.

“El mensaje sobre la economía, que comienza con la aseveración de que ‘el poder económico está concentrado en las manos de los grandes bancos’, que abre a Biden ‘una agenda para quitarles poder a las gigantes empresas y ejecutivos’ es bienvenido por 53 por ciento de los votantes”, señala Greenberg.

En una reunión comunitaria en una zona rural de Virginia, La Jornada platicó con votantes y un político republicano local, quienes se quejaron de que las grandes empresas estaban usando la inflación como pretexto para elevar los precios y extraer más ganancias, mientras las familias y las pequeñas empresas sufren las consecuencias.

Los gigantes del sector energético obtienen ganancias récord, ¿y que están haciendo sobre eso cualquiera de los dos partidos? , preguntó una pequeña empresaria local, quien ya sabía la respuesta.

La cúpula del Partido Demócrata rechaza las críticas que se derivan de los sondeos de opinión, argumentando que las encuestas a mucha distancia de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 no cuentan mucho.

No obstante, es difícil ocultar un descontento general con ambos de los candidatos presidenciales de los dos partidos nacionales.

Una encuesta de Ap informó antier que una mayoría de estadunidenses estarían insatisfechos si Biden o Trump son designados los candidatos de sus respectivos partidos –o sea, que rechazan una repetición de la contienda entre las mismas opciones de 2020.