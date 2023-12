Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 15 de diciembre de 2023, p. 26

Moscú. No habrá paz en Ucrania hasta que Rusia alcance sus objetivos, los cuales no han cambiado desde que comenzó la llamada operación militar especial y que son desnazificar y desmilitarizar el vecino país eslavo, así como obtener garantías de su estatus neutral , afirmó ayer el presidente Vladimir Putin al responder a preguntas de sus conciudadanos y de periodistas, la mayoría de medios públicos de este país, federales y de provincia.

Ucrania no produce hoy casi nada. Intentan salvar algo, pero no produce nada. Reciben todo gratis. Pero estos regalos se pueden terminar algún día. Y, aparentemente, ya se está acabando , celebró Putin y sentenció: La victoria será nuestra . Para el titular del Kremlin, por ahora no hay ninguna necesidad de hacer una segunda ola de movilización de reservistas, por cuanto la primera, que comenzó en septiembre de 2022, incrementó las tropas rusas desplazadas en Ucrania en 300 mil efectivos, entre voluntarios y por contrato.

Cada día, mil 500 personas se alistan mediante contrato. ¿Para qué decretar otra movilización? No hay necesidad. El ejército espera cerrar el presente año con medio millón de nuevos soldados por contrato, incorporados en 2023 , aclaró Putin una de las principales preocupaciones de esta sociedad.

Reveló que las tropas rusas en Ucrania cuentan con 617 mil militares, que han logrado mejorar sus posiciones en casi toda la línea del frente , que ahora rebasa más de 2 mil kilómetros .

Enorme tragedia

Aseveró que lo que sucede (en Ucrania) es una enorme tragedia, similar a una guerra civil , la cual se originó por el afán incontrolable de avanzar sigilosamente hacia nuestras fronteras, arrastrando a Ucrania hacia la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) .

Al responder sobre los bombardeos de Israel en la franja de Gaza, Putin expuso: no hay comparación entre lo que en Gaza sucede , que calificó de auténtica catástrofe . Nada parecido ocurre en Ucrania , y citó la objetiva evaluación del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien señaló que la franja se convirtió en el mayor cementerio de niños del mundo.

El presidente ruso responsabilizó a Estados Unidos y la Unión Europea del deterioro de las relaciones con Rusia y aseguró que nosotros estamos preparados para restablecer la normalidad, pero las condiciones no están dadas . Lo estarán, en su opinión, cuando (EU y la UE) comiencen a respetar a otras personas, a otros países, con fórmulas de compromiso en vez de tratar de resolver sus problemas mediante sanciones o acciones bélicas .