Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 15 de diciembre de 2023, p. 29

Cuernavaca, Mor., En abierto rechazo a la determinación de la Cámara de Diputados federal, que quitó el fuero al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Uriel Carmona Gándara, para que sea juzgado por varios delitos, el Congreso local aprobó, por mayoría de votos, un acuerdo para mantenerlo en el cargo, que no procedan las órdenes de aprehensión en su contra y cumpla su gestión hasta 2027.

Así, en lugar de ponerlo a disposición del Ministerio Público federal, como lo ordenó la cámara baja, la Legislatura estatal rehusó homologar la declaración de procedencia emitida por los diputados federales y aseguró que ninguna autoridad podrá iniciar un procedimiento penal contra Carmona.

Para el abogado constitucionalista Miguel Ángel Rosete Flores esta decisión puede traer responsabilidades para los 12 legisladores que aprobaron el acuerdo de no homologación, “porque no dieron cumplimiento a una ejecutoria; simplemente dijeron ‘no homologamos el criterio del Congreso de la Unión’, pero no era tratar de homologar o no”. Según él, el desafuero de Carmona está firme.

La madrugada de ayer, 12 de 20 legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, el local Morelos Progresa (MP) y tres de Morena votaron el acuerdo propuesto por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado de la 55 Legislatura estatal. Seis sufragaron en contra y dos estuvieron ausentes.

La diputada de MP Marguis del Rayo leyó el acuerdo, en el cual afirmaron que no procede la homologación emitida por la Cámara de diputados del Congreso de la Unión dentro del expediente SI/LXIV/DP/02/2020 seguido en contra de Uriel Carmona, fiscal de Morelos .

Por ello, contrario a lo determinado el miércoles en la Ciudad de México, en el estado no ha lugar a ponerlo a disposición de la autoridad ministerial, debiéndose esta última abstenerse de ejercer acción penal en contra del referido servidor público .

Asimismo, puntualiza que no es posible “retirar la protección o inmunidad procesal penal que le conceden la Constitución federal, la del estado y la Ley Estatal de Servidores Públicos al titular de un órgano al que la Constitución estatal otorga autonomía.