Opinó que es tremendo que De Zayas siga vigente, aunque en la adaptación, Izquierdo optó por que no fuera una lucha de hombres contra mujeres, pues la violencia contra ellas existe y viene de un montón de lados, ya que vivimos en un mundo profundamente violento. Y que tampoco fuera clasista ni racista, para dar foco a lo importante: a la denuncia real sin que se atravesaran otros temas .

A partir de novelas de la escritora del siglo XVII María de Zayas, la actriz y directora Paola Izquierdo desarrolló una comedia que homenajea a la autora pionera, a la vez que reflexiona sobre la violencia contra las mujeres. Se trata del montaje Historias amorosas no tan ejemplares o Lo que pasa en el sarao, se queda en el sarao.

“Escogí unas que me llevaran a hablar del tema, pero que fueran muy entretenidas y tuvieran la posibilidad de juegos escénicos, cambios de espacio y varios personajes. Las dos novelas ocurren en saraos, o sea, en fiestas. Haz de cuenta Las mil y una noches o el Decamerón: una cierta ficción y universo que contiene otras narraciones. Se cuentan las historias y yo inventé un personaje que después de la celebración hace el quehacer de la casa y va contando lo que pasó.”

La escenificación contará con música en vivo de compositoras de los siglos XVI y XVII: Francesca Caccini, Bárbara Strozzi, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Mary Harvey Lady Dering, Ana Bolena y piezas anónimas del mismo periodo.

Sobre el abordaje desde la comedia, Izquierdo sostuvo que los textos de la narradora del siglo XVII tienen elementos de humor. Hay uno muy gracioso que después se vuelve de los más terribles, de un señor que no gastaba nada. Al principio, va narrando que no come y va partiendo pedacitos de queso para ahorrar dinero, se viste a oscuras... Le añadí el humor, por supuesto, siendo respetuosa de los momentos solemnes y terribles .

Paola Izquierdo concluyó: cuando tenemos la posibilidad de estar en un escenario y ser escuchados por personas durante dos horas, es muy importante que los discursos tengan responsabilidad ética y social. Se puede hacer humor sin ejercer presión sobre las personas. Para mí, es el motor fundamental de mi carrera. Es muy importante que uno se divierta no a costa, sino en comunión con los otros .

Historias amorosas no tan ejemplares... se presenta hoy a las 20 horas y mañana a las 19 en el Foro de las Artes del Cenart (avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán).