Viernes 15 de diciembre de 2023, p. 32

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para transitar en acompañamiento con la doctora Claudia Sheinbaum , precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que forman los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista.

En conferencia de prensa, Rubalcava dijo que también salieron de las filas del priísmo 30 consejeros y 10 mil militantes, a los que en los próximos días se sumarán otros 20 mil; sin embargo, aclaró que la decisión no significa que los ex priístas se unirán a Morena.

En el ex Convento de San Hipólito, aseguró que aún no tiene acercamiento con Sheinbaum ni con la precandidata a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada; tampoco con los dirigentes nacional y local, Mario Delgado y Sebastián Ramírez, respectivamente; sin embargo, insistió en que no puede acompañar al panista Santiago Taboada como precandidato único de la coalición Va X la Ciudad de México.

Buenas relaciones