Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 15 de diciembre de 2023, p. 32

La coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila, aseveró que la justicia no se negocia, por lo que su partido seguirá apoyando la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de Justicia.

En un video difundido en sus redes sociales, Ávila dijo que son mentiras las versiones de los panistas de que la propia fiscal los amenazó con iniciarles carpetas de investigación si votaban en contra de su ratificación, y que les ofrecieron dinero en sobres amarillos.

“Queremos dejar en claro que fue una trampa que quiso hacer el PAN al mandar a alguno de sus diputados para negociar con Morena a cambio de libertades, como la de su ex coordinador del grupo parlamentario y ex jefe delegacional de Benito Juárez, argumentando que a ellos les daba mucha tristeza ver a Christian (von Roehrich) en la cárcel y que si había esa posibilidad ellos accedían a votar. Lo que no se aceptó.