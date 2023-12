Gilberto Chávez Orozco

Periódico La Jornada

Jueves 14 de diciembre de 2023, p. 31

El Poder Judicial del Estado de México emitió el 21 de noviembre del 2023 en la Circular 86/2023 el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura que aprueba el proceso de Certificación Voluntaria a través de su Escuela Judicial en materias penal, laboral, civil y mercantil de abogados afiliados a una asociación, Barra o Colegio de Abogados con convenio de colaboración con dicho Poder Judicial, a través de un diplomado con costo de $20,000.00, una evaluación y certificación, para acreditar conocimientos, destreza y habilidades en el litigio.

Se cuestiona su legalidad, constitucionalidad e intencionalidad.

Es de aplaudirse la preocupación por actualizar, profundizar y mejorar el nivel de los abogados, pero no así. Es voluntaria y no obligatoria ni necesaria para postular ante los Tribunales, por lo que es constitucionalmente válida. No se puede exigir mayor requisito para la práctica de la abogacía que tener Cédula Profesional, al ser la patente que autoriza el ejercicio de la profesión.

El monopolio del Diplomado es injustificado. Impide darlo a las instituciones educativas con autorización legal para dar cursos de grado, diplomados y demás. Lo adecuado es que también pudieran impartirlo entidades educativas con homologación o identidad de planes y programas.

El costo es injustificado y excesivo. Si se cuenta con la cédula profesional, la certificación que expide el Poder Judicial debiera no costar, como los cursos que da el Poder Judicial Federal. Un despacho con 20 abogados erogaría sumas importantes para obtener una certificación que ni es obligatoria, ni la expide una institución educativa autorizada, ni es indispensable para litigar.