o por recurrente es menos grave. La sequía que afecta al norte del país perjudica más a los pobres que padecen la inseguridad alimentaria, como a los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara. No es la sola inseguridad que sufren, se trata de una crisis completa de seguridad humana.

La semana pasada, la Secretaría de Salud del gobierno de Chihuahua reportó el fallecimiento de 17 niños indígenas en la sierra por desnutrición. Agregó que se han localizado 67 casos de desnutrición severa y 255 de desnutrición leve en municipios serranos. Seguramente hay un subregistro de éstos, porque las brigadas de salud no llegan muchas veces a los caseríos más aislados y dispersos, y porque los fallecimientos de niños que no tienen acta de nacimiento ni siquiera se registran. No tienen derecho a vivir ni derecho a morir.

Los municipios seranos de Chihuahua con mayor población indígena son los de mayores porcentajes de población con carencia de acceso a la alimentación: Balleza (50.1 por ciento), Guachochi (45.8), Morelos (45.6), Batopilas (40) y Uruachi (38.7) (Coneval, 2020). En una investigación realizada en 2021, se concluye que “la población infantil indígena tarahumara [presenta] proporciones de talla baja (30.2 puntos porcentuales más que la media nacional) y sobrepeso (8.4 puntos porcentuales más que la media nacional) superiores a las prevalencias nacionales en el área rural para este grupo de edad, y más altas que en infantes indígenas que viven en localidades pobres de México (https://bit.ly/48cjDeP).

Ello se agravará este invierno y la próxima primavera porque debido a la sequía no habrá cosechas en la sierra. La falta de alimentos provocará éxodos masivos a las ciudades, y hambruna y muerte en la Tarahumara.

No es la única inseguridad que enfrentan los habitantes de la sierra: la actividad del crimen organizado, el control que ejerce sobre el territorio y la tala clandestina de los bosques de las comunidades no se han podido controlar. Aunque hay decomisos de madera ilegal y se ha establecido un sistema especial para que se denuncien las acciones de los talabosques, muy pocas personas se atreven a denunciar, dado el miedo a las represalias de los maleantes.

Acá no suceden acciones armadas de resistencia como las de los pobladores de Texcaltitlán contra La familia michoacana. En primer lugar, porque los rarámuri y los ódame prefieren remontarse a enfrentarse; en segundo lugar, porque viven en pequeñas poblaciones aisladas y fácilmente son superados en número y armamento por los delincuentes. Lo único que les queda es dejar sus hogares, sus ranchos, a merced de los malandros y desplazarse a otros lugares menos inseguros. El desplazamiento forzado, sea por las amenazas del crimen organizado, sea por la sequía provocada por el cambio climático es una realidad cotidiana y creciente.