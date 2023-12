L

a reciente conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, y la inminencia del proceso electoral en cuya inercia está inmerso nuestro país ya desde hace meses, nos ofrecen una oportunidad para hacer un breve balance de la agenda de derechos humanos en México. Primero hay que decir que el actual gobierno heredó un problema estructural de larga data que desde el principio se sabía que no iba a ser fácil remediar. Sin embargo, también queda claro, cinco años después, que las dimensiones del tema y las altas expectativas que alrededor de esta agenda levantó López Obrador durante su campaña y al inicio de su gestión, son altamente contrastantes con los precarios avances que puede reportar; pues prevalecen en el balance general el debilitamiento de los equilibrios democráticos, la recurrencia a pautas de acción practicadas por los gobiernos anteriores y el talante regresivo de algunas medidas y estrategias asumidas en derechos humanos.

Pese a la ligera disminución referida con insistencia en la narrativa oficial, no deja de ser evidente que este sexenio es ya el más mortífero en la historia reciente. Con más de 158 mil homicidios contabilizados hasta octubre de 2023, la violencia sigue siendo la principal causa de vulneración de derechos. Hay que añadir los más de 47 mil desaparecidos y no localizados desde diciembre de 2018, cifra que supera a las de los anteriores sexenios y que ha sido objeto de manipulación en los últimos meses por el gobierno en un intento fallido de maquillar la cruda realidad.

Otras violencias extremas persisten y se multiplican, como los feminicidios, que hasta octubre de 2023 se contabilizan en más de 4 mil 500 durante el sexenio, según las cifras oficiales. A la par, 43 periodistas han sido asesinados en relación con el desempeño de su profesión desde el inicio del actual gobierno; 2022, de hecho, fue el año con más asesinatos de periodistas desde 2000. Entre otras violencias, persisten los casos de tortura, perpetradas principalmente por integrantes de las fuerzas armadas y policías; así como los frecuentes y muy preocupantes casos de masacres, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

En materia socioambiental, los grandes proyectos extractivistas, inmobiliarios y de desarrollo turístico siguen depredando la tierra y el territorio de los pueblos, y amenazando la estabilidad de los ecosistemas. La ambivalencia oficial ha permitido avances precarios, como la prohibición del maíz transgénico, pero los programas sociales y las políticas de desarrollo siguen partiendo de una visión de la naturaleza como recurso a explotar. En este contexto, no ha cedido la criminalización de los defensores de la tierra y el territorio, que ha cobrado la vida de tantos, como Higinio Trinidad de la Cruz, defensor ambiental asesinado el 24 de noviembre en Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

Mientras, no han dejado de agravarse otros problemas, como la crisis migratoria, cuya extrema urgencia reclama una atención integral que no se le concede. No sólo el flujo migratorio por el país se ha diversificado, sino que ahora se ejerce una estrategia de contención migratoria deshumanizante que aumenta el riesgo de las personas en esta condición. El incendio del centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez el pasado marzo, donde murieron 40 personas, dejó en evidencia las profundas carencias del sistema que pretende regular la migración, así como el desinterés en salvaguardar las mínimas garantías de dignidad de toda persona que ejerce su derecho al libre tránsito.