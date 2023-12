Fabiola Martínez y LiliAn Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 14 de diciembre de 2023, p. 10

La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala, llamó de nueva cuenta a las precandidatas presidenciales a evitar expresiones que pudieran constituir propaganda electoral y les solicitó no hacer contraste de propuestas aunque no digan nombres de adversarios. Les recordó que las precampañas son para militantes, no para la ciudadanía en general.

Explicó que los precandidatos únicos se están dirigiendo a un público en general como si ya fuera una campaña y se están refiriendo a personas que están compitiendo en precandidaturas únicas de otras fuerzas políticas. El sentido de la precampaña no es posicionarse de frente .

En respuesta a la queja de un ciudadano contra Xóchitl Gálvez, precandidata única del frente opositor (PAN, PRI y PRD), se declararon improcedentes las medidas cautelares solicitadas porque no se acredita el elemento subjetivo , es decir, el llamado explícito al voto. Sin embargo, Zavala pidió a las aspirantes conducirse por los cauces legales para que eviten incurrir en estar hablando de otras precandidatas o precandidatos .

El demandante alegó que Gálvez incurrió en actos anticipados de campaña por las expresiones emitidas durante un acto realizado el 26 de noviembre porque, consideró, la precandidata realizó contrastes entre sus posturas y la de otras opciones políticas, por lo que enunció propuestas de campaña.