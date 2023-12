El dirigente del partido, Mario Delgado Carrillo, explicó que no se trata de mensajes espontáneos, pues son por lo menos 29 videos de alta producción, donde hay actores, escenografía, guiones, diseño y audio. Se ve que hay investigación detrás para tratar de erosionar la imagen de nuestra precandidata a la Presidencia .

Aseveró que puede comprobarse que existe una red para su difusión, ya que hay vínculos entre varias de las cuentas, que fueron registradas con los mismos correo electrónico y teléfono celular de contacto.

Agregó que por medio de estos usuarios se pagan anuncios para promover la imagen de Xóchitl Gálvez, y además dos páginas pagaron también videos promocionales de Claudio X. González y del Frente Amplio por México . No obstante, Delgado Carrillo aclaró que no presentarán denuncia por el momento, y confió en que esto no les va a funcionar, porque tenemos un pueblo muy politizado .