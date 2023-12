Cuando fui joven participé en un movimiento estudiantil y querían privatizar la universidad nacional: decían que los jóvenes no aprovechaban el estudio, como por cierto ahora el nuevo presidente de Argentina (decía) que no se aprovechaba la educación si no se paga , agregó.

Al llegar a esta entidad, la morenista recordó que hace 25 años fue aprobado el Fobaproa con el cual se convirtió en deuda pública el rescate de bancos y empresas durante el gobierno del priísta Ernesto Zedillo.

Por la noche, en la plaza Juárez del municipio sonorense de Huatabampo, reiteró que en el viejo modelo, en el neoliberal, el del pasado , pensaban que salud, educación y vivienda eran privilegios, que debían costar . Mientras, para nosotros son derechos, no privilegios; esa es la diferencia entre el viejo modelo y el nuevo .

En esta demarcación se pronunció por dar continuidad a los planes de justicia para los pueblos yaqui y mayo.

La morenista encabezará hoy un par de encuentros con militantes en Guasave y Navolato, en Sinaloa.