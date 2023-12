Añadió que los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 5.9 millones de pesos, superando en 421 mil 998 millones de pesos la cifra prevista en la Ley de Ingresos. Esto debido al registro de mayores ingresos petroleros por 219 mil 721 millones de pesos, así como a los ingresos no tributarios, no petroleros, que aumentaron en 181 mil 328 millones de pesos respecto al programa .

Detalles de la deuda

El morenista subrayó que la ASF reportó que el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 6.7 billones de pesos, monto 7.2 por ciento superior al presupuesto aprobado. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la definición más amplia de la deuda, se ubicó en 50 por ciento del PIB, cifra que resulta inferior a la estimada originalmente de 53.7 por ciento .

González precisó que el dictamen instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que continúe el proceso legal relacionado con las responsabilidades vinculadas a la cuenta pública de este ejercicio 2021 y a su vez remita a esta Cámara de Diputados la información actualizada sobre la recuperación de recursos por parte de los entes fiscalizados.