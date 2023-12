Eduardo Murillo

Jueves 14 de diciembre de 2023, p. 5

Con llamados a defender la independencia judicial, rechazar retóricas y engaños, los presidentes de la primera y segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán, respectivamente, rindieron sus informes de labores.

Lejos de retóricas y de engaños, el Poder Judicial de la Federación cumple cotidianamente su encomienda, sin sobresaltos, sin ocurrencias y sin generar intrigas públicas, simplemente respeta el estado constitucional de derecho. Fieles a nuestra vocación, no nos perturbamos con mensajes aviesos, no nos extraviamos en provocaciones y menos aún nos distraen los despropósitos mediáticos, queda absolutamente probado que eso no es lo nuestro , afirmó Pérez Dayán.

Los ministros hablaron en sesión solemne y conjunta de los plenos de la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en esta ocasión sí asistieron todos los magistrados de este último órgano jurisdiccional.