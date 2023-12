Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 14 de diciembre de 2023, p. 5

En lo que significaría un precedente histórico , el presidente Andrés Manuel López Obrador podría nombrar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en el Senado se encaminaba esta madrugada a rechazar la segunda terna del Ejecutivo, por no lograr reunir la mayoría calificada necesaria.

A Morena le faltaban cuatro votos para lograr las dos terceras partes requeridas para designar a quien ocupará la vacante que dejó Arturo Zaldívar en la Corte y los propios guindas veían difícil conseguirlos.

La versión en Morena fue que Movimiento Ciudadano pretendía designar a dos de los cinco magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y otras posiciones más. Querían vender muy caro su amor , comentó uno de los legisladores del guinda.

Rotas las negociaciones, no se nombró tampoco a los magistrados de salas regionales del TEPJF ni a 50 magistrados de tribunales electorales locales, que quedarán pendientes hasta el próximo periodo de sesiones que inicia en febrero.

Desde el inicio de la primera sesión, ya que hubo dos, una matutina y otra vespertina, el dirigente de MC, Dante Delgado, dejó claro que no apoyaría a Morena y exigió discutir primero la situación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que vive, dijo, una crisis institucional y constitucional .