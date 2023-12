e cumplen 25 años del Fobaproa que, a decir de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es el mayor robo al país desde el tiempo de la Colonia y al cumplirse un cuarto de siglo de estar pagando tal desfalco me parece de la mayor desfachatez que quienes lo aprobaron formen parte del equipo de la candidata opositora y peor, que uno de ellos sea el encargado de redactar el plan de gobierno en caso de triunfar en las elecciones en 2024. No es difícil imaginar a dónde nos llevaría semejante plan pero confío plenamente en la sabiduría del pueblo que hará lo necesario para evitarlo.

Así, a la sazón, inició la masacre neoliberal a una de las máximas conquistas históricas laborales, la seguridad social, con la leyes desestructurales, IMSS de 1997 e Issste 2007, el sindicalismo escaso y en su mayoría charro y hasta el quesque independiente, las organizaciones sociales activas, hicieron mutis, avalando por omisión y comisión en su momento y hasta hoy que salen, pregoneros de la verdad, cada quien para su santo, ruegan, no demandan, no sean miserables las pensiones y en el caso de las topadas del Issste, no coticen en UMAS y varios etcéteras, así o más advenedizos, cuando la demanda medular, en exigencia histórica, es la derogación de dichas reformas y volver al régimen solidario, con inclusión total y generacional. Individual y colectivamente, hemos documentado y difundido, hasta donde se pueda, social, incluso, en la docencia. Tal vez no duele tanto que el gobierno de AMLO nos batee, sino este sindicalismo hipócrita. Sobran sacos, en todas las tallas.

Ismael Cano M.

Invitación

Homenaje a Judith Reyes y Concha Michel

El Comité Mexicano de la Canción Necesaria y el Premio Nacional Carlos Montemayor, presentan el concierto Dos mujeres de canto libertario y lucha revolucionaria, en homenaje a Judith Reyes y Concha Michel, que tendrá lugar el domingo de las 13 a las 17 horas, en el foro 3 del Centro de Arte y Cultura Futurama (Otavalo 6, colonia Lindavista). El evento será conducido por Froylán Rascón. Entrada libre.

Enrique Aguilar Cruz

Aviso

Solicitan donadores de sangre y plaquetas

Solicito su ayuda de donadores de sangre y plaquetas de cualquier tipo para mi madre que se encuentra grave y está internada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en la Ciudad de México. Nombre de la paciente Lucrecia Margarita Reynoso Ruz.

Javier Madero / 55-3447-9277