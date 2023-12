Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 14 de diciembre de 2023, p. 22

Buenos Aires. En un país conmocionado por los decretos y anuncios de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei, cuyo ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso un ajustazo nunca visto, que afecta no sólo a la población más pobre sino también a la clase media y no a la llamada casta , hubo una primera respuesta de las centrales y organismos sindicales, que advirtieron que no darán un paso atrás y se tomarán acciones ante este zarpazo .

Lo más grave es que se comprobó que hay medidas ocultas en el anuncio: a partir de enero se retiran todos los subsidios, incluidos los de pasajes del transporte colectivo, trenes, Metro y demás. Se agravará la situación de los jubilados y pensionados, y se emplearán fondos de la caja de jubilación, además de incrementarse las tarifas de los servicios públicos ya de por sí impagables.

Se pagarán los impuestos a las ganancias, de los que estaban exentos los trabajadores en el anterior gobierno del peronista Alberto Fernández. La eventual derogación de la ley sancionada en septiembre que eliminó estos impuestos significará un fuerte recorte a los salarios. Subió también el llamado impuesto país a las importaciones, de 7.5 a 17.5 por ciento.

Si algo faltaba, el Banco Central comunicó que se estatiza virtualmente la deuda de grandes empresas por unos 30 mil millones de dólares, que se emitirá en pesos, mientras subió la gasolina 58 por ciento y la extranjera Shell ajustó sus precios para equipararlos a las nuevas cifras de la devaluación.

La inflación en noviembre fue de 12.89, para llegar a una inflación anualizada de 160.9 por ciento durante el último año, informó el diario Página/12.

En tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel, actuando de alguna manera por su cuenta, negoció con los senadores de la ultraderechista Propuesta Republicana PRO, a quienes prometió cargos para sumarlos a los escasos siete senadores de la oficialista La Libertad Avanza, y tratar de igualar a la mayoría de la peronista Unión por la Patria. Habría logrado apoyo de la Unión Cívica Radical, separada ahora de la coalición derechista Juntos por el Cambio.