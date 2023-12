“(El militar agresor) me dijo que le llamaban El Castigador. Moreno, de baja estatura. Si lo llego a ver sí lo reconozco. Me decía que le dijera dónde había cocinas y droga. Yo le decía que no sabía y (así estuve) entre golpes y golpes, hasta que no supe en qué momento se fueron", expuso en la denuncia.

Las víctimas fueron auxiliadas por personas que estaban en la tienda donde se guarecieron y presenciaron la detención ilegal. Las lesiones corporales y sexuales fueron certificadas en el hospital general ubicado en la colonia Jaramillo.