Jueves 14 de diciembre de 2023

Los Ángeles. Cuando El niño y la garza, de Hayao Miyazaki, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre pasado, el cineasta Guillermo del Toro dijo en sus comentarios introductorios: Tenemos el privilegio de vivir en una época en la que Mozart está componiendo sinfonías .

Uno podría sentirse tentado a decir que eso es una hipérbole, pero tratándose de Miyazaki, el legendario cineasta de anime de El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro y El servicio de entrega de Kiki, está más cerca de ser un hecho. La aparición de una nueva película de Miyazaki merece ser tratada como la llegada de un cometa rara vez visto o algo más raro aún, como una temporada ganadora de los Jets de Nueva York.

Hace diez años, Miyazaki lanzó el trabajo profundamente personal The Wind Rises. Se esperaba que fuera su canto de cisne, pero el cineasta de 82 años, conocido por su propensión a retirarse una y otra vez, pronto anunció que haría una más. Siguió una década de anticipación. Luego, cuando finalmente debutó El niño y la garza (The Boy and the Heron), llegó la noticia de que Miyazaki está considerando hacer una película más.

Mientras él siga extendiéndose, también lo hará nuestra oportunidad de regresar a algunos de los reinos de animación más mágicos. Ver El niño y la garza es como regresar a una tierra de ensueño ligeramente familiar. Sólo que, dado que la única ubicación es realmente la imaginación ilimitada de Miyazaki, es menos la sensación de regresar a un lugar reconocible que volver a visitar una sensación bien recordada de confusión y asombro.

El niño y la garza, adaptación libre de la novela de Genzaburō Yoshino de 1937 ¿Cómo vives?, al principio parece un escenario familiar para Miyazaki. Un joven protagonista alberga un dolor inexpresable mientras viaja hacia un nuevo hogar. En las indelebles y pesadillescas escenas iniciales de la cinta, la madre de un niño muere en el incendio de un hospital de Tokio en medio de bombardeos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Las llamas llenan el marco.

Un año después, el menor, Mahito es enviado a vivir a una finca rural por su padre, quien ya ha encontrado una nueva esposa, Natsuko (Yoshino Kimura). También es la hermana menor de la fallecida madre de Mahito. El marco básico de la historia tiene ecos personales para Miyazaki. Cuando tenía tres años, fue evacuado con su familia al campo durante la guerra.