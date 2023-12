Este cambio de criterio lo planteó el SAT hace tres años, al considerar que no era correcto; es decir, cuando una aseguradora paga un siniestro, siempre se cobra un IVA y se entera ese IVA al SAT, pero el Servicio dice que las aseguradoras han interpretado mal el cobro y pago del IVA. En otras palabras, que se lo han quedado.

En manos de tribunales

El presidente de la AMIS detalló que el SAT consideró que la compensación no es adecuada sobre el IVA que las aseguradoras pagan a proveedores y ha revisado ejercicios anteriores de algunas asociadas de la AMIS y les ha indicado un impuesto a pagar.

Algunos casos están en tribunales, aún no hay casos juzgados y tenemos que esperar a que haya una resolución. Después de esa instancia, en caso de que sea negativa para aseguradoras o para la autoridad, ambos tendrían que recurrir a las siguientes instancias, lo cual llevará tiempo, y seguramente no habrá ninguna resolución en firme el próximo año ni probablemente el siguiente. Todo eso va a tardar y mientras tanto no tendrá ningún impacto en su operación , detalló Juan Patricio Riveroll.