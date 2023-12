Adriana Díaz Reyes

Osmar Olvera no es más aquel adolescente al que los aficiona-dos miraban con sorpresa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De portar la etiqueta de ser el más joven de la delegación nacional con 17 años, el clavadista emerge como una de las cartas fuertes para la justa veraniega París 2024.

Su nombre está cada vez más consolidado entre una generación de saltarines nacionales con altas expectativas, como Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez y Randal Willars, entre otros que no reba-san los 25 años.

Creo que todos somos muy talentosos y tenemos un futuro muy brillante. Me siento feliz de formar parte del relevo y vamos a dar to-do por nuestro país , comentó el especialista en las pruebas de trampolín de uno y tres metros.

Osmar tenía apenas ocho años cuando decidió que los clavados estarían presentes para siempre en su vida. De la mano de Adair Mata comenzó a prepararse en Jalisco, donde adquirió las bases necesarias para, años más tarde, unirse al equipo de la entrenadora china Ma Jin.

Cada persona que ha estado involucrada en mi formación es importante y tomo lo mejor de cada una. Me siento afortunado por la gente con la que me ha tocado coincidir, gracias a ellos he conseguido muchos de mis sueños.

Aportó dos preseas en el Mundial de Natación en Fukuoka, donde nuestro país registró su mejor participación histórica con seis medallas. El deportista logró una plata en trampolín de un metro y el mismo metal en el de tres, en el que alcanzó puntuaciones de más de 500.