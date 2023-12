Hay muchísima labor en cada palabra y frase. Tomo como aprendizaje de la literatura que escribir es un viaje, es aventarse a las profundidades adonde te vaya llevando; es un descubrimiento de la realidad dentro de uno, no nada más tener recursos literarios y ponerlos , mencionó la escritora.

Por su parte, Herbert coincidió en que la deliberación fue particularmente intensa y agregó que uno de los elementos que inclinaron el fallo hacia Enríquez Ortiz fue el trabajo literario que hay en él. Fue decisiva para el acuerdo, aunque no haya sido unánime, sino por mayoría, la meditación y un largo proceso de labor, lo que consolida a los libros .

En su agradecimiento por el galardón, dijo que se siente muy contenta. Una participa en premios pensando que con suerte alguien me va a leer. Agradezco la lectura que hicieron. Es la primera novela que concluyo y un premio siempre es un aliciente, un saber que vamos por buen camino .

▲ A la escritora Gabriela Enríquez Ortiz le llevó siete años concluir su primera obra literaria, que trabajó en talleres como el de Mario González Suárez, a quien agradeció su gran ayuda . Foto cortesía de la autora

Destacó la dificultad de enfrentarse con una misma. Llega un punto en el proceso de la escritura en que descubres dónde te escondes, dónde están las trampas y que no quieres tocar la profundidad, la oscuridad que tiene cualquier historia. En este caso no es mía, pero está impregnada de lo que viví, mi contexto y vida familiar. Es atreverse a dar el salto, seguir la historia adonde te vaya llevando y no adonde uno como autor quiere llevarla .

Después, comentó Gabriela Enríquez, viene lo más laborioso: el hilado literario para irte una vez más desde el principio, palabra por palabra, frase por frase, hasta llegar al nivel de sílaba por sílaba y encontrar el ritmo. Es un trabajo artesanal maravilloso, pero no es sencillo .

Comentó que en su historia habla de la relación muy íntima que existe entre dos hermanas y el amor entre ellas. También de tratar de encontrar su verdad, que crecieron juntas y que disputan el cariño del padre y la madre; es una relación de envidias, pero también de mucha fraternidad .

Además, es la relación entre un hombre y una mujer y de lo que se aprende y hereda de las relaciones de los padres. El tema central es la dificultad y la complejidad que se da en las relaciones tanto filiales y de hermandad, como entre un hombre y una mujer .

Aunque Gabriela Enríquez no trata temas como la violencia social, la inseguridad ni el narcotráfico, opinó que esas “manifestaciones de las relaciones enfermas que tenemos están abajo de todo, de lo que podemos ver como violencia política o en la sociedad. No es una novela de narcos, pero sí se permea la enfermedad que traemos como comunidad”.

La narradora se describió como una lectora de toda la vida interesada en los escritos de las nuevas generaciones. “Me gusta leer a mujeres. Fernanda Melchor y Alaíde Ventura me encantan. Ahora hay mucha literatura de mujeres muy interesante; por ejemplo, de Europa del Este, que están publicando bastante y son maravillosas. Sin lugar a dudas la literatura mexicana también es una grandísima influencia: los clásicos Pedro Páramo, de Juan Rulfo; Efrén Hernández y Mario González Suárez”.