De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 14 de diciembre de 2023, p. 6

Mira Murati, directora de tecnología de la empresa OpenAI y creadora de ChatGPT, ocupa el primer lugar de la lista de mujeres más destacadas del año, publicada por el periódico británico Financial Times.

Nacida en 1988, en Albania, Murati llegó a dicha empresa en 2018; rápidamente se consolidó como una de las investigadoras más importantes.

En un periodo de crisis por la renuncia del director de operaciones Sam Altman, ocupó su puesto de manera interina, en un lapso en el que la inteligencia artificial se proyectó a la escena internacional.

Me encanta leer y hacer caminatas. El senderismo es una de mis actividades favoritas, así como estar en la naturaleza , comentó en el podcast Behind the Tech.

Sus padres fueron profesores de literatura cuando ese país báltico tenía un gobierno comunista. Cuando dicho sistema cayó, fueron testigos del vacío de poder y la llegada de la democracia.

Tras mudarse a San Francisco, ingresó a trabajar en la compañía Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, en la que ayudó a desarrollar el Modelo X y la herramienta AutoPilot.