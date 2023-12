L

os datos son devastadores, reflejo del páramo educativo que predomina en todo el país. Así empecé un artículo hace 10 años, entonces 50 por ciento de los estudiantes de bachillerato no comprendían lo leído, según datos de la prueba Evaluación Nacional de Logro Educativo en Centros Escolares (Enlace) 2013.

Una década después el asunto de la comprensión lectora arroja cifras desalentadoras, reporta el examen del Programa para Evaluación Internacional de Estudiantes, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En 2013 y hoy los indicadores tienen respaldo en la experiencia de quienes nos dedicamos a tareas educativas con estudiantes de nivel universitario. No es recomendable hacer normativa la experiencia personal, pero cuando esa experiencia se replica una y otra vez con distintos grupos de estudiantes de distintas generaciones, tal vez, entonces, las lecciones obtenidas apunten hacia un panorama generalizado.

La mitad, o más, de quienes cursan bachillerato no comprenden ni pueden explicar lo que leen. También el porcentaje de quienes tienen esas deficiencias en las distintas licenciaturas es muy alto. Es un escándalo afirmar que en la cúspide de la escolarización es muy común constatar que un amplio número de estudiantes están lejos de manejar la lectura de comprensión. Sin embargo, uno lo constata vez tras vez, curso tras curso. ¿Cómo llegaron a proseguir estudios universitarios, qué sucedió en los niveles anteriores que no les enseñaron a leer, a saber dialogar con un texto, a ser capaces de argumentar en pro y/o en contra de lo que leen?

Para tratar de comprender las deficiencias en la lectura me ayudó una profesora de inglés. Ella, con años de experiencia en la evaluación de alumnos que presentan exámenes en la UNAM para acreditar que poseen lectura de comprensión de una lengua extranjera, frente al elevado porcentaje de quienes no aprobaban el examen de algún idioma (la mayoría elegía inglés), y ante la búsqueda de una explicación para dársela a los estudiantes que presentaban varias veces la prueba sin avances significativos en cada intento, llegó a la conclusión de que el déficit no estaba en la incapacidad de los alumnos para entender la gramática y el vocabulario suficiente de inglés, francés o alemán, por ejemplo, sino que su problema estaba en que tampoco podían comprender lo que leían en español.

El mundo lingüístico y semántico de los estudiantes era raquítico en su lengua de origen, consecuentemente trasladaban esa estrechez a un segundo idioma y los resultados eran muy predecibles. Imposible transitar por otros territorios idiomáticos, si carecemos de brújula para caminar con seguridad por el nuestro.