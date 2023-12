S

e dice que en una guerra la primera víctima es la información. Debido a la multiplicación de medios de comunicación y de las redes sociales, en los últimos años este fenómeno se ha visto amplificado. En el trágico momento que se está viviendo en Gaza –después del ataque de Hamas el 7 de octubre, donde murieron unas mil 200 personas y de casi dos meses de intensos bombardeos de Israel a Gaza, en los que más de 12 mil palestinos han sido asesinados, de los cuales más de 5 mil eran niños y más de 1.7 millones de palestinos han sido desplazados– se libra también en todo el mundo la batalla de la información. Un sinnúmero de artículos, videos, discusiones en programas de televisión, entrevistas, discursos, han aflorado para explicar los acontecimientos y justificar la guerra y los bombardeos contra la población civil palestina en nombre de la defensa de Israel. En este contexto, un arma de información ya utilizada en el pasado es recurrente: la acusación de antisemitismo.

En efecto, los representantes de Israel insisten en acusar de antisemitas (es decir, de odio racial contra el pueblo judío) a las personalidades críticas del Estado de Israel y de su política de limpieza ét­nica. Pero esto se observa también en medios de comunicación, políticos e intelectuales de otros países, como en Francia. Algunos medios informativos y personalidades políticas han comenzado una crítica feroz contra las personas que se oponen a la guerra y que cuestionan la actuación de Israel. Podemos citar a Manuel Vals, ex primer ministro francés, que ha acusado abiertamente a Jean Luc Mélenchon (candidato a la presidencia francesa por el partido de izquierda Francia Insumisa en 2022) de antisemita por su oposición a la guerra. Recientemente y de manera sorprendente, algunos medios y políticos han comenzado a acusar de antisemita al ex ministro de Relaciones Exteriores Dominique de Villepin, quien ha hecho varias declaraciones criticando la política de Israel y preconizando la solución de dos estados, pues no puede existir ninguna paz sin justicia . Recordemos que fue de Villepin quien en un famoso discurso en Naciones Unidas se opuso a la entrada de Francia a la coalición para atacar Irak en 2003… En su última aparición en los medios, Villepin comentó que estas acusaciones se hacen para acallar a las personas que piensan como él.

Por ello, y para ayudar a disipar esta confusión malsana que en los medios informativos y políticos se pretende crear entre antisemitismo y una crítica legítima a las políticas del gobierno israelí, basada en la preocupación por el respeto a las leyes internacionales y humanitarias, es necesario evocar las cada vez más numerosas voces provenientes de Israel, pero también de la comunidad judía en el exterior de sus fronteras, que se levantan para pronunciar firmemente su rechazo a la política colonialista y de apartheid del gobierno israelí: historiadores, periodistas, trabajadores humanitarios, militares, así como asociaciones civiles judías de muchos países.

Comenzando por el historiador judío israelí Ilan Pappé, quien trabajó en Israel muchos años en la Universidad de Haifa y en sus investigaciones llegó a la conclusión de que el éxodo palestino de 1948 es comparable a una limpieza étnica, resultado de una política planeada y un objetivo deseado por el movimiento sionista ( The Ethnic Cleansing of Palestine, 2006). Ilan Pappé vive hoy en Inglaterra y trabaja en la Universidad de Exeter. Ante los recientes acontecimientos, escribió en una tribuna el 12 de octubre: “Sólo hay una manera de resistir la tentación de unirte a ellos: si has comprendido, en algún momento de tu vida –incluso como ciudadano judío de Israel– la naturaleza colonial del sionismo y si te horrorizan sus políticas contra los pueblos indígenas de Palestina. Si eres consciente de esto, no cambiarás la realidad, incluso si los mensajes venenosos describen a los palestinos como animales o ‘animales humanos’. Esas mismas personas insisten en calificar lo ocurrido el sábado [7 de octubre] como un ‘Holocausto’, abusando así del recuerdo de una gran tragedia [...] Estos sentimientos son transmitidos día y noche, por los medios de comunicación y los políticos israelíes. Es este sentido moral el que me ha llevado a mí y a otros miembros de nuestra sociedad a apoyar al pueblo palestino en todas las formas posibles”.