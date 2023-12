Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de diciembre de 2023, p. 15

México ha optado por mantener un perfil más bajo en las negociaciones internacionales de cambio climático debido a que las decisiones dentro del país siguen priorizando el desarrollo a partir del uso del petróleo y el gas fósil como combustibles prioritarios, por lo que en la cumbre climática ha mostrado pocos resultados, advirtieron organizaciones.

El país debe unirse a los gobiernos que buscan la eliminación de los combustibles fósiles y no adherirse a la posición de otros países que se proponen disminuir el uso de dichos combustibles de forma gradual, a pesar de que la ciencia ha demostrado que esta última postura no permitiría alcanzar la meta de no rebasar los 1.5 grados centígrados para garantizar el derecho a un clima seguro, estable y sostenible, sostuvo el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

En un análisis de la postura mexicana en la Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realiza en Dubái, el Cemda mencionó que el gobierno de México ha tenido pocos resultados que mostrar, pues su política ha sido regresiva para transitar a una economía baja en carbono y dejar atrás el uso de los combustibles fósiles.

Recordó que el 9 de diciembre, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Joel Hernández García, participó en el segmento de alto nivel de la COP28, en la que celebró la consolidación del Fondo para Pérdidas y Daños, que es un hito internacional que permitirá a los países más vulnerables a los efectos adversos al cambio climático responder y apoyar a las poblaciones más afectadas . Sin embargo, dijo el Cemda, México no está destinando esfuerzos ni recursos suficientes para la adaptación al cambio climático, ya que carece de política nacional y plan de acción.