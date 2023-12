Según Mier, durante el primer trimestre de 2024, la cámara realizará un diálogo con las centrales obreras y los empresarios, para que, de manera conjunta con los legisladores, se construya la reserva .

Antes de la declaración de Mier, cuatro diputadas de Morena salieron a dar una explicación a integrantes del colectivo Yo por las 40 Horas, que se manifestó fuera de la cámara y realizó un bloqueo.

Ahí, Prieto Terrazas acusó que Mier Velazco no ejerció el voto ponderado de Morena –que le da el número de diputados en San Lázaro– para que la reforma se aprobara ya.

¡Sin simulación, sin simulación! , le exigieron los trabajadores y, molesta, Prieto Terrazas les gritó: ¡Espérate, güey, no te estoy simulando nada! Salí a atenderlos, pero si no quieren, me regreso porque yo no tengo el poder en la Junta de Coordinación. El coordinador es Mier (Velazco) .

Insistió que ella es sólo una diputada que no puede hacer nada y que los responsables son Mier y los vicecoordinadores Aleida Alavez y Leonel Godoy.