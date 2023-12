César Arellano y Jared Laureles

Miércoles 13 de diciembre de 2023, p. 11

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a la Cámara de Diputados (CNDH) a que apruebe los proyectos de decreto que reforman los artículos 27 y 17 de la Constitución. Con dichos decretos se abroga la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Discriminación. Además, se reforma el artículo en materia de protección y búsqueda de personas desaparecidas.

La CNDH señaló que también está atenta a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en materia de protección a defensores ambientales. Todas ellas, pendientes de aprobación. Consideró que dichos proyectos están completamente apegados a la progresividad de los derechos y serán instrumento fundamental para la protección y defensa de los derechos humanos en México.

Estamos seguros de que la nueva Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Discriminación, fortalecerá el trabajo institucional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), transformándolo en un órgano con mayores facultades y herramientas para incidir en la erradicación de las prácticas de exclusión y discriminación en México, fuente de muchas injusticias en el país .

Expuso que la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Discriminación que se pretende expedir contempla la prohibición expresa de discriminar; la de adoptar medidas necesarias para lograr la igualdad; promover un marco conceptual antidiscriminatorio; hacer efectivos los derechos a la igualdad y no discriminación en cualquier ámbito, tanto en el público como en el privado; robustecer el mecanismo de protección y defensa a la igualdad y no discriminación con la posibilidad de medidas de apremio, ejecución y sanción para hacer cumplir sus determinaciones y resoluciones; medidas de reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición, y por último el involucramiento de los órganos de gobierno del Conapred en el impulso de políticas públicas antidiscriminatorias.