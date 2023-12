Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de diciembre de 2023, p. 7

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera (Morena), insistió ayer en que se debe esperar a que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente su reforma constitucional para desaparecer los órganos autónomos, a fin de iniciar un debate amplio y de altura sobre su contenido. Sin embargo, de entrada, PAN y MC dijeron que no van a permitir que se les aniquile.

Julen Rementeria, coordinador de Acción Nacional, señaló que la intentona de Morena de eliminar dichos entes es otro atentado a las instituciones, así como a la competitividad y el avance del país. Están desesperados por obtener recursos a como dé lugar para su campaña de cara a 2024. Que quede claro: no se los vamos a permitir. Los que no sirven ¡son ellos! , apuntó en redes sociales. El coordinador de MC, Clemente Castañeda, dijo no compartir el planteamiento de desaparecerlos, al estimar que no hay condiciones para que prospere esa iniciativa.

Rivera apuntó que lo más sano para la nación es escuchar, dialogar y, hasta donde sea posible, construir el consenso sobre las reformas que anunció el Ejecutivo federal. Lo peor que puede pasar es no dialogar, hablar y opinar , subrayó, al considerar que en este momento lo que debe hacerse es propiciar un debate responsable, pues se trata de reformas constitucionales.

Sobre el nombramiento de una ministra de la Corte, que se pondrá a votación este miércoles en el Senado, estimó que hay gran posibilidad de que se llegue a un consenso para designar a la sustituta de Arturo Zaldívar. Todo es posible cuando se dialoga con razón, y creo que en este momento lo peor que le puede pasar, no a un grupo parlamentario, al Senado en su conjunto, es renunciar a la capacidad de llegar a un acuerdo , que permita que sea esta cámara la que decida sobre el nombramiento, porque de no hacerlo, esa facultad se le cede al Ejecutivo. Subrayó que tanto ella como el presidente de la Junta de Coordinación Política han estado conversando con los grupos parlamentarios para llegar a un consenso en torno a la designación.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, dijo que hoy en la reunión previa de su grupo se determinará si votan a favor de alguna de las candidatas.