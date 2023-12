P

iropo sería calificarlo de programa económico de emergencia , porque lo que ayer anunció el presidente argentino Javier Milei, por medio de su macrista ministro de Economía, Luis Toto Caputo, lo único que promueve es encender la de por sí mecha corta del estallido social y abrir la puerta a la tendencia golpista. Entonces, corren las apuestas (y el cronómetro): ¿el esperpéntico personaje finalizará su periodo constitucional?, pues, como bien sintetizó un colega de la televisión bonaerense: bienvenidos a los juegos del hambre .

De entrada, el programa devalúa 118 por ciento (de 376 a 800 pesos, sólo para arrancar y seguir adelante) el tipo de cambio con el dólar (será mayor para el usado en importaciones) que provocará escalada de precios; elimina subsidios (luz eléctrica, gas, transporte, etcétera), con lo que las tarifas de los bienes y servicios públicos se multiplican por 6; poco antes de su llegada al poder y antes de la devaluación ayer anunciada, los precios –en especial de alimentos– crecieron entre 50 y 100 por ciento, de tal suerte que, hecha la corrección (Caputo dixit), los incrementos serán brutales, porque los controles no funcionan ; la motosierra recorta 50 por ciento el número de ministerios (de 18 a nueve), secretarías y subsecretarías, con lo que se ahorraría 0.0014 por ciento del producto interno bruto (léase nada), una decisión política y no económica, con lo que deja fuera de la atención gubernamental a muchos sectores sociales.

Caputo, nervioso y en mensaje grabado, hizo los anuncios con lenguaje técnico, sólo para iniciados: se reducen al mínimo las transferencias presupuestarias a las provincias (de las que éstas dependen en grado sumo); no se renuevan los contratos laborales del sector público menores a un año de duración (más desempleo, pues); no más obra pública nueva, porque no hay plata , de tal suerte que será la iniciativa privada la que construya infraestructura y no sólo cobrará por ello, sino que será concesionada para que el negocio sea redituable al doble para los empresarios.