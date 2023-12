El recorte llegó inclusive a los medios de comunicación que, en su mayoría, apoyaron al estrambótico personaje que ahora ocupa la Casa Rosada: no habrá más pauta publicitaria durante un año, pues no hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes los medios que se crean sólo para alabar las virtudes del gobierno de turno .

En México, aun cuando el candidato del alto clero católico, Eduardo Verástegui es la figura más cercana a Milei (fue invitado a la toma de posesión en Buenos Aires), no hay un personaje de talla intelectual y capacidad de movilización que implique una probabilidad de hacerse del poder presidencial. La senadora Lilly Téllez aspiró a escenificar una conversión a la ultraderecha genuina, pero no tuvo réditos electorales. El diputado Gabriel Quadri ha producido exabruptos que podrían equipararse a algunos de los ejecutados por Milei, pero de ahí no pasa. Y Gilberto Lozano y Frena son solamente un escándalo cada vez más descolocado. Por cierto: ayer, en la ruta rumbo a la Basílica de Guadalupe, hubo inusitada actividad en busca de firmas de apoyo a la postulación como independiente del citado Verástegui, que va retrasado en esa captación.

Astillas

Alfredo Jalife emitió un video en el que da detalles de su detención, asegura que la parte acusadora pretendía que no apareciera más en redes sociales y adelantó que no claudicará en el ejercicio de su libertad de expresión y en defensa de los recursos materiales de la nación mexicana… La fuerza morena va en el Congreso federal por la cabeza del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, indefendible como la mayoría de sus colegas, incluyendo el federal; pero la cacería no es realmente justiciera, sino ajusticiadora, en busca de castigar e impedir acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco, el impresentable gobernador de Morelos que está listo para entrar a la cancha como refuerzo electoral guinda en la capital del país… ¡hasta mañana!

