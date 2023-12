os argentinos que previsoramente movieron sus ahorros, convertidos en dólares y euros, a Estados Unidos y Europa aumentaron considerablemente sus fortunas las últimas horas. El presidente Milei decretó la devaluación del peso en 54 por ciento y su cotización es de 800 por dólar, pero es mayor en el mercado negro. Los consumidores sufrirán un alza inmediata de los precios de alimentos, bebidas y medicinas. El anuncio de la devaluación corrió a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, en un mensaje grabado. Además, habló de un aumento provisorio del impuesto PAIS (que rige sobre la compra de divisas) para las importaciones, aunque no precisó la cuantía del incremento. Esta sombría historia ya la vivimos en México. En vísperas de la Navidad de 1994, el presidente priísta Ernesto Zedillo convocó a Los Pinos a los empresarios de la mafia del poder , aunque todavía no se les conocía con ese nombre, para anunciarles que no había dólares en la Tesoría ni en el Banco de México, y sería necesario devaluar la moneda. Al terminar la reunión, que supuestamente era secreta, los invitados salieron a comprar dólares. Es el infaustamente célebre error de diciembre . La devaluación fue de 300 por ciento. Despidió al entonces secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, ahora próspero banquero privado. En ese tiempo comenzó a jugar un papel El Ángel de la Dependencia, José Angel Gurría; recorrió el mundo renegociando deudas.

La procuradora Fiscal

El pleno de la Cámara de Diputados confirmó como procuradora Fiscal de la Federación a Grisel Galeano García, quien había sido nombrada en noviembre por el presidente López Obrador. Sustituyó a Arturo Medina, quien a su vez remplazó a Alejandro Encinas como subsecretario de Gobernación. Encinas se incorporó a la campaña de Claudia Sheinbaum. Grisel Galeano fungía como subprocuradora Fiscal de Amparos. Es licenciada en derecho por la UNAM, con maestría en administración pública por la Universidad Anáhuac.

Ombudsman Social

Asunto: la Corte de la desvergüenza

Es una vergüenza para este México de muchas desigualdades sociales. En mi caso veo en su artículo que los ministros de la SCJN se embolsan cada año medio millón de pesos de aguinaldo. Yo que trabajé más de 32 años como docente en la Ciudad de México apenas me dieron en mi Afore 150 mil y de pensión una verdadera miseria. Aparte, el Fovissste me robó 30 mil pesos, no me entregó completo a la hora de cobrar. Es injusto, los trabajadores nos jubilamos con pensiones de hambre.

Profesor Fernando Cruz Esteban, Ciudad Nezahualcóyotl

Twitterati

Luis Caputo acaba de anunciar: aumento de tarifas en transporte, aumento de servicios y una devaluación, llevando el dólar a $800. Venían a mejorar el país haciendo que el ajuste lo pague la política. Sólo vienen a empeorar todo haciendo que el ajuste lo pagues vos.

@MatiAromi (Argentina)

