Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de diciembre de 2023, p. 9

Conscientes de la poca oferta cultural en uno de los municipios más poblados del país, y con la intención de contribuir a la identidad positiva de los habitantes del mismo, los productores de espectáculos y montajes José Alberto Meza Uresti y Adolfo Ramírez Santos decidieron crear la primera edición del Festival de Teatro de Ecatepec.

A realizarse del 15 al 18 de febrero del siguiente año, se trata de una iniciativa que contempla llevar al lugar 20 funciones de 12 puestas en escena diferentes; cuatro conferencias y el mismo número de clases magistrales con algunos de los actores y directores de teatro más destacados del país.

Entre los montajes confirmados se encuentran: La dama de negro, Amazonas, Noche de epifanía, Leonardo y Los monólogos de la vagina, entre otros. Participarán artistas como Anna Ciocchetti, Marco de la O, Ana Patricia Rojo, Rodrigo Murray, por mencionar algunos.

“El norte de la Ciudad de México y la zona metropolitana están abandonados culturalmente. Bueno, el rezago es en todo sentido, pero el arte…”, comenta a La Jornada Adolfo Ramírez Santos, quien junto con su colega han sido habitantes en ese municipio, porque lo que conocen la radiografía del lugar.

El productor y director, comenta: cuando nos enteramos de que iban a abrir estudio de Netflix en Ecatepec, recordamos que en el sitio no había nada. Como ya producíamos teatro con obras para escuelas y empresas, abordamos piezas exitosas que están en cartelera, pensando que la CDMX se nutre de los municipios aledaños, de igual forma que allá hay arenas que se llenan (con cualquier acto) porque habita mucha gente.