Las películas seleccionadas traerán a las montañas a varios miembros del reparto de White Lotus, incluidos Aubrey Plaza (My Old Ass), Murray Bartlett (Ponyboi), Will Sharpe (A Real Pain) y Meghann Fahy (Your Monster). Las estrellas de La peor persona del mundo Renate Reinsve y Anders Danielsen, se reúnen en Handling the Undead. Reinsve también aparecerá con Sebastian Stan en A Different Man, sobre un actor que transforma dramáticamente su apariencia.

Kristen Stewart, que no es ajena a Sundance, está en dos películas: la historia de amor boya/satélite Love Me y Love Lies Bleeding, que Yutani calificó como dos de las cintas más sorprendentes del festival.

Creo que ambas simplemente muestran el buen ojo que tiene Kristen Stewart para elegir papeles y trabajar con directores que son genios completamente audaces y salvajes , agregó Yutani.

Jesse Eisenberg también tiene dos: A Real Pain, que escribió, dirigió y protagoniza con Keirnan Culkin, y Sasquatch Sunset, de David y Nathan Zellner, junto a Riley Keough.

Jesse continúa usando sus conexiones creativas, curiosidades y poder para iluminar algunas historias realmente divertidas, creativas y conmovedoras , destacó Hernández. Es un artista estadunidense único y distintivo .

Justice Smith es otro con doble factura función. El actor de Calabozos y dragones estará en The American Society of Magical Negroes, un largometraje debut, y en la película de medianoche I Saw the TV Glow”, con Fred Durst y Danielle Deadwyler, que según Yutani muestra su rango real .

Otras actuaciones que podrían dar que hablar son Alicia Silverstone en Krazy House, de Carol Kane en Between the Temples, de Nathan Silver, y June Squibb, de 93 años, junto al fallecido Richard Roundtree en Thelma, un thriller en el que ella sale a la calle tras ser engañada por un estafador telefónico.

Artistas emergentes

Además de nombres muy familiares en el cartel, Sundance también contará con artistas emergentes y otros que se adentran en nuevas áreas. El pintor Titus Kaphar debuta en el cine con Exhibiting Forgiveness, protagonizada por André Holland, Andra Day y Aunjanue Ellis-Taylor, y Lucy Lawless dirige Never Look Away sobre la camarógrafa de CNN Margaret Moth. Ejiofor también dirige a Jay Will, Mary J. Blige y Camila Cabello en Rob Peace, basada en la biografía de Jeff Hobbs.

Sundance tiene muchas ofertas interesantes de no ficción, incluida una sobre la estrella de la WNBA Sue Bird, otra sobre Christopher Reeve y una que se sumerge en el festival de música Lollapalooza.

Un documental que Yutani cree que causará mucha sensación en el festival es Will & Harper sobre Will Ferrell y su amigo de 30 años que ha hecho la transición.

Hacen un viaje realmente hermoso por todo el país y es esclarecedor en muchos niveles , detalló.

En la sección episódica, Debra Granik tiene Conbody vs Everybody, sobre un ex convicto que abre un gimnasio, y Richard Linklater tiene una serie documental de tres partes titulada God Save Texas.

Amanda McBaine y Jesse Moss también regresan con su continuación de Boys State, Girls State, una película que se presentará en el primer día del festival que según Yutani, determina el tono de cómo queremos que se vea nuestro festival .