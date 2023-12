No obstante, la salida reportada en cuatro meses del año ha sido suficiente para que al término de noviembre el valor de los bonos gubernamentales en manos de inversionistas foráneos sea inferior al del cierre de 2022.

No obstante, para junio se observó una importante recuperación, pues los inversionistas no nacidos en México adquirieron instrumentos del gobierno por un valor de 27 mil 130 millones de pesos, lo que no impidió que se cerrara el semestre con una balanza negativa, pero desde entonces se han registrado más entradas que salidas.

Apetito por Cetes

El instrumento gubernamental favorito de los inversionistas extranjeros son los bonos, pues de los más de un billón 704 mil millones de pesos que tienen en su poder, un millón 322 mil millones son en este tipo de deuda; no obstante, en los últimos meses, han incrementado de manera importante su posición en Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes).

Según datos del BdeM, al cierre de diciembre de 2022 los inversionistas foráneos tenían en su poder 140 mil 411 millones de pesos en Cetes, mientras al término de noviembre la cifra fue de 201 mil 972 millones de pesos, es decir, un aumento de 61 mil 500 millones de pesos, equivalentes a un dinamismo de 44 por ciento.

Para analistas de Intercam, el desempeño de los Cetes está relacionado con la tasa de interés que paga, la cual, como consecuencia del alza en la tasa de referencia del BdeM para controlar la inflación, alcanzó niveles sin precedente.