La historia en Pumas parece dar vueltas en círculos. No es la primera vez que de manera sorpresiva un entrenador entrega su cargo en el primer equipo. Así como Mohamed, que se marcha dos días después de ser eliminado en semifinales, el español Miguel González Míchel anticipó su salida antes de una nueva campaña en el Guardianes 2020. Esto es un asunto emocional , sostiene el argentino; me encantaría volver en algún momento, cuando tenga más energía, pero por ahora hay que tener empatía. Gustavo tiene todas las ganas de hacerlo bien, la capacidad y preparación. Le ha tocado estar al lado mío en triunfos y fracasos .

No todo es poder y dinero. Necesito un descanso mental , afirma el argentino en una multitudinaria conferencia de prensa en la casa club de los felinos. Mien-tras la noticia corre por redes sociales, Mohamed pone en altavoz sus pensamientos y ofrece disculpas a quienes se sienten defraudados por abandonar su proyecto. Estoy en deuda total con ellos. Los directivos me insistieron hasta el último momento, pero era una decisión tomada. No existe ningún problema de salud ni tengo la intención de ir a otro equipo. Quiero descansar. Como siempre digo: más que irme, siempre estoy volviendo. Ese es el camino de mi vida .

Antonio Mohamed cree que si se aferra a sus arenas movedizas puede quedar hundido en ellas. La presión que existe alrededor de Pumas es un riesgo. No le quedan energías para dirigir y quitar de la cabeza de sus aficionados los más de 12 años que tienen sin ser campeones de Liga. Lo único que desea es escuchar música, amansar a las fieras que aparecen en su cabeza e intentar olvidar-se del mundo por un tiempo. Aunque la directiva auriazul insistió en detenerlo, El Turco renunció a su cargo de entrenador con la promesa de no dirigir a ningún otro equi-po hasta el verano de 2024, cuando finaliza oficialmente su contrato.

▲ Tras la salida del argentino, Gustavo Lema, su compatriota y auxiliar técnico, será el nuevo entrenador del conjunto de la UNAM. Foto Ap

Lema, de 55 años, no promete nada que El Turco no haya hecho dentro de su cuerpo técnico. Es el gran reto de mi vida , acepta el nuevo entrenador auriazul. An-tonio fue quien me empujó a tomar esta decisión, agradezco su generosidad. Son 20 años trabajando juntos. Siempre habrá alguna cuestión que puede variar, pero las ideas son las mismas .

Hacia el final de la ceremonia, el vicepresidente Miguel Mejía Barón, el directivo más cercano al ex futbolista de Toros Neza, sorprende con una revelación. Me cuesta muchísimo ser directivo , reconoce. Me identifico como un gran responsable de lo que pasa aquí, sobre todo de lo malo. Cuando los resultados no han sido buenos, he presentado mi renuncia tres veces: cuando sa-lió (Andrés) Lillini, Rafael Puente del Río y ahora que se fue el ex presidente Leopoldo Silva. Afortunadamente no me la aceptaron, pero ya son muchas .

Campeón de Liga con Tijuana, América y Monterrey, El Turco busca ahora la tranquilidad de una pausa. Por un acuerdo firmado con el club universitario, no piensa involucrarse con ninguna otra institución hasta julio de 2024.

Les di mi palabra y eso muchas veces es más importante que la firma , abunda. En el horizonte, a pesar de este pequeño pantano, ve todavía lejos el final de su carrera como entrenador.