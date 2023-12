Durante la comparecencia –que se retomó después de haberse cancelado por la emergencia en Acapulco– Robledo Aburto resaltó que mientras en 2019 las reservas del IMSS sumaban 215 mil millones de pesos, hoy se cuenta con finanzas sanas y 425 mil millones de pesos de reservas, gracias a más fiscalización y una nueva cartera de inversiones, que plantea que no sólo las cuotas obrero-patronales o la aportación el gobierno sean fuente de financiamiento, sino también las inversiones propias .

La respuesta de Robledo Aburto se dio también en la víspera de que la cámara vote la minuta del Senado para el traspaso de los fondos estatales de salud a IMSS-Bienestar y, ante la insistencia de los diputados, reiteró que la atención de los no derechohabientes no va a ocurrir en el IMSS .

A las preguntas de los legisladores de distintos partidos, el funcionario precisó que la puesta en marcha de IMSS-Bienestar no implica que las personas sin seguridad social sean atendidas por el IMSS.

No obstante, reconoció que el mayor riesgo detectado por la Unidad de Riesgos Financieros del IMSS son las enfermedades crónico-degenerativas.

Si se sigue incrementando año con año el número de pacientes con obesidad, diabetes e hipertensión habrá un momento que, por más reservas que se tengan, el monto para atender estos padecimientos será incalculable. Por eso, la lógica es volver al modelo preventivo del Seguro Social , indicó.

En un corte de caja, expresó que cuando se pregunta qué legado se dejará en el IMSS, es regresarlo al origen y evitar a la privatización que, durante la pandemia, demostró sus limitaciones, así como darle sustento en materia financiera y con prestigio en la atención .

Los diputados reprocharon la falta de medicamentos y el funcionario respondió que sólo 2 por ciento de las recetas que se expiden no se surten de manera completa y, en cambio, 221.35 millones de recetas se han surtido íntegras.

Una golondrina no hace verano. No pensar que porque se presenta la imagen de un anaquel vacío esa es la situación en todos lados. Ese 2 por ciento nos preocupa todos los días y debemos cubrirlo de alguna manera. Hay una narrativa concentrada en decir que la atención en el instituto es lenta y que la anécdota es la norma, si no se surte la receta , expuso.