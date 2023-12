H

a prometido el presidente López Obrador que publicará un libro este mes de diciembre. Será una crónica de su gobierno y su testamento político. En mi opinión uno de los capítulos debería ser dedicado a nuestros paisanos de Estados Unidos. Sin su apoyo el gobierno difícilmente hubiera salido bien librado de los problemas que ha enfrentado: pandemia, recesión económica, inflación, movimientos bruscos del precio del petróleo. La magia detrás del crecimiento y la estabilidad económica son las remesas y los programas sociales. Cuando concluya el sexenio, en septiembre del año próximo, nuestros paisanos habrán enviado más de 277 mil millones de dólares. Convertidos a pesos son aproximadamente 5 billones. No sólo han contribuido al sustento de sus familias, sino también a la recaudación fiscal. Son millones de consumidores que compran alimentos, medicinas, ropa, motocicletas, todo. Su aportación se refleja incluso en los dictámenes de las calificadoras de crédito. La economía mexicana, dice Fitch, conseguirá un crecimiento de 3.4 por ciento este año, una previsión que está muy lejos del 1.5 por ciento que estimaron ellos mismos al iniciar el año.

Los autónomos