Martes 12 de diciembre de 2023, p. 24

Desde el día en que ocurrió el enfrentamiento entre comuneros de Texcaltitlán y presuntos integrantes de La familia michoacana se desplegaron en esa comunidad mexiquense 600 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para resguardar a la población, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en una muy breve referencia a los hechos en que fallecieron 10 presuntos delincuentes y cuatro campesinos, aunque ofreció que se daría más información de las investigaciones.