La orquesta, la única que tendrá actividad durante estas fechas, presenta el ciclo Trilogía del rock Vol. 1, con seis voces y un repertorio seleccionado de cada banda, los días 22 y 23 de diciembre, así como el primero de enero. El particular estilo de Guns N’Roses se escuchará primero, seguido de The Beatles y Queen, con lo que abrirán de manera espectacular 2024.

Queen, The Beatles y Guns N’Roses, forman parte de una trilogía de rock sinfónico que hará vibrar a quienes asistan a los conciertos que prepara la Filarmónica de las Artes en la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Detalló: Me he dado a la tarea de acostumbrar a los músicos y al público a que hacemos otro tipo de repertorio, además del clásico orquestal. A quien guste el rock de estas agrupaciones y asistan podrían adentrarse más hasta llegar a ser melómanos, no sólo de ese género, sino de otros estilos. Esta fórmula nos ha funcionado y la iniciamos hace algunos años con mi experimento de Metallica .

Se trata, subrayó, “de acostumbrar al público a que asista a las salas de concierto y escuche estas fusiones que hacemos con una banda; precisamente, este año, en la Silvestre Revueltas presentamos Salsa Sinfónica, y fue un poco polémico, pero a la vez, la gente disfrutó y bailó como si fuera una gran fiesta”.

Preparar espectáculos de rock, comentó, resulta complicado porque hay que adaptarse al estilo de cada grupo y sus sonidos. No pueden sonar diferente porque el público conoce su material. Para el sinfónico, todos son arreglos originales nuestros y están perfectamente integrados; lo cierto es que no se verán imitadores. La parte visual está bastante cuidada y la iluminación se hará con un equipo nuevo. Así que vamos a vestir la sala para que parezca un auditorio para un concierto de rock .

Los conciertos se llevarán a cabo en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli los días 22 y 23 de diciembre, así como 1º de enero, a las 19 horas.