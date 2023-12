Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 12 de diciembre de 2023, p. a12

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México entregó reconocimientos a lo mejor de 2023.

La marchista Alejandra Ortega, Itzel Velázquez de taekwondo, el entrenador Jorge Carreón, además de la ajedrecista Elizabeth Martínez y la Fundación Alfredo Harp Helú por fomento deportivo, fueron los galardonados en el Teatro de la Ciudad.

Ortega, seleccionada olímpica en la justa de Río de Janeiro 2016, se mostró agradecida con la distinción, la cual la motiva para concretar su boleto a París 2024.

“Prácticamente tengo mi plaza para los Juegos vía ranking, sólo tengo que concretarla, para ello quiero ir a República Checa a dar la marca en abril.

Estoy cerca del sueño pero no puedo bajar la guardia antes de tener la seguridad , comentó la andarina, quien recibió su premio de manos del jefe de Gobierno capitalino Martí Batres.

Alejandra entrena actualmente con el doble medallista olímpico, el marchista Raúl González, con quien ha conseguido importantes mejorías.

Estamos trabajando fuerte para luchar por una medalla. En el tiempo que llevo con él me he convertido en una atleta que tiene mucha mucha madurez física y mental, además he aprendido a diseñar una estrategia para competir y ahora tengo más ganas de portar los colores de mi país. Si tengo que morir en la pista lo voy a hacer.

No estoy acostumbrada al trabajo por equipos: Ortega

La monarca panamericana buscará también un boleto para la nueva prueba de maratón marcha que debutará en la justa parisina.

Es una experiencia nueva porque no estoy acostumbrada a trabajar por equipos. Ya competí con José Luis Doctor en los Panamericanos de Santiago 2023 y fue interesante, aunque quedamos en cuarto lugar. La prioridad es mi prueba individual pero vamos a ver si se da el otro boleto en los próximos meses , detalló.

A la entrega de premios acudieron también atletas juveniles de disciplinas como patines sobre ruedas, además de seleccionados de deporte paralímpico; todos ellos recibieron un diploma.

Me siento muy orgulloso de recibir este premio luego de una carrera muy larga que me ha permitido viajar mucho y lograr medallistas en competencias como Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Universiadas, es un orgullo formar a los talentos de México , compartió Jorge Carreón.

En la ceremonia estuvieron presentes Marijose Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano, y su vicepresidente, el medallista Daniel Aceves