Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 12 de diciembre de 2023, p. a12

Marijose Alcalá, diputada y titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), aseguró que muchos de los problemas con las federaciones deportivas son, en gran parte, ocasionados por la intromisión gubernamental.

Hay un gran interés de quitar a federaciones que no son afines y eso lo he dicho durante toda mi gestión. Es una intromisión muy grave. Nosotros seguiremos respetando la Carta Olímpica y hemos informado de toda la situación al Comité Olímpico Internacional , dijo la ex clavadista.

No todos los conflictos son iguales, explicó la también legisladora.

El tema de natación, ciclismo y tiro con arco son muy diferentes al de esgrima donde existe una situación completamente fuera de la ley. La Federación Internacional de Esgrima quiere quitar al presidente de la mexicana por cuestiones personales y no se pone de acuerdo con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) sobre quién lo desconoció , explicó.

Alcalá reafirmó su postura sobre no solapar infracciones a la ley.

No vamos a proteger situaciones que no debemos ni tampoco a alguien que haga algo indebido en cualquier federación .

Marijose habló también sobre la iniciativa presentada por el Senado de la República sobre la igualdad de salarios en el deporte.

Todavía no nos llega a la Cámara, pero independientemente de eso creo que toda propuesta es digna de analizarse. Es muy importante que las mujeres tengan un salario digno de acuerdo con sus resultados y que no se pierda lo que se ha logrado hasta ahora. Debemos escuchar a las atletas y cuidar los esfuerzos que se están haciendo desde la iniciativa privada de tener ligas profesionales.

Alcalá resumió el 2023 como un año muy productivo para el deporte olímpico.

Ha sido un excelente año pese a las complicaciones que vivimos, los buenos resultados son gracias a los atletas y a sus familias. En lo que se refiere al COM, estamos avanzando y en números negros por primera vez en muchos años y eso me llena de satisfacción , detalló.

Alcalá añadió que el fideicomiso que se formará para respaldar a los atletas rumbo a París 2024 va viento en popa.

Eso es algo que va a funcionar muy bien, ya estamos cerrando contratos con algunos patrocinadores y se anunciarán en el mes de enero. Fue complicado todo lo que tuvimos que luchar este año pero empezaremos con el pie derecho el 2024.

Finalmente externó su admiración a los seleccionados, quienes tendrán poco tiempo para disfrutar de las fiestas decembrinas.