En entrevista con este diario, aseguró que no se ha identificado un mayor número de manifestaciones, sino que más bien hay ciertas temporadas del año, debido al ambiente político o a determinados hechos, como cuando se discute el presupuesto, cuando éstas son más recurrentes.

Hasta resolver demandas

En las otras, donde surgen grupos espontáneos, ya sea de vecinos por la falta de algún servicio como agua o luz, padres de familia por algún problema en alguna escuela que salen de inmediato a la calle, se disipan en promedio entre media hora y una hora en lo que se hace la intermediación con la dependencia que corresponda para resolver sus demandas.

Señaló que entre las más delicadas están las ocasionadas por la ausencia de algún integrante de la familia, que al momento del bloqueo se desconoce si son desapariciones o no. Por lo regular, el número de participantes es reducido y la demanda muy focalizada, pero por la naturaleza del tema el tratamiento es mucho más sensible y no se puede desbloquear hasta que haya certeza de que se les está atendiendo .

Dijo que otras son las relacionadas con los grupos indígenas, que de manera recurrente, cuando se organiza alguna romería, ejercen presión para tener más espacios de venta; y las manifestaciones conmemorativas, como las del 2 de octubre o de las mujeres, en las que hay una logística previa para su atención.