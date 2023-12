Giovanni Lepri, representante en México de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), afirmó que la situación de las personas en movilidad no es un fenómeno , porque son seres humanos que han tenido que tomar esta decisión dramática de dejarlo todo para buscar una vida mejor o porque no tenían alternativas .

El obispo de Ecatepec, Roberto Domínguez Couttolenc, sostuvo que ante el alza de flujos migratorios, cada vez es más común que personas en movilidad transiten por el municipio.

Ecatepec no era paso de migrantes, desde hace unos años hemos detectado, antes rodeaban el cinturón de la Ciudad de México, pero ahora ya es paso de migrantes y algunos se quedan algún tiempo, entonces había mucha necesidad para abrir esta casa .

Expuso que ciudadanía y gobiernos deben meditar qué estructuras tenemos y qué estamos haciendo para que la gente salga a buscar mejores condiciones de vida que no están dando en sus lugares de origen .

Urgen políticas sólidas

Lepri llamó a poner realmente en marcha políticas públicas sólidas que incluyan personas en movilidad, porque van a seguir llegando , a raíz de la violencia, persecuciones, desastres naturales y problemas socioeconómicos.

En el albergue ya hay 160 personas migrantes, entre ellos: Oscarlis Arias, Jessica Vargas y su hijo Óscar (6 años), de Venezuela, su travesía ha durado mes y medio, y todavía les falta un tramo complicado para llegar a Estados Unidos en busca de dar un mejor futuro a nuestro hijo .